В Ульяновске начал работу российско-китайский бизнес-инкубатор

УЛЬЯНОВСК , 23 июля. / ТАСС /. Молодые предприниматели Китая Ульяновской области намерены реализовать совместные проекты в рамках российско-китайского бизнес-инкубатора, который в понедельник начал работу на базе Ульяновского государственного университета, передает корреспондент ТАСС.

Председатель Российского Союза молодежи Павел Красноруцкий в кулуарах бизнес-инкубатора сообщил журналистам, что подобная работа является надежной экономической основой для взаимодействия двух стран. «Российско-китайский молодежный инкубатор является именно той экономической основой, на базе которой нужно выстраивать и культурно-гуманитарные обмены, и обмены в плане образовательных технологий, и по другим направлениям. Совместный бизнес, совместные проекты носят в себе основу экономического сотрудничества, через которое уже дальше можно проводить и другие проекты, другие программы», — сказал он.

Красноруцкий отметил, что такое мероприятие проводится в регионе уже во второй раз. «В прошлом году было заключено 11 соглашений, ряд которых сейчас успешно воплощаются в жизнь. Я думаю, что в этом году у нас еще больше будет заключено соглашений, и еще больше молодых предпринимателей из России и из Китая создадут совместные предприятия, которые будут развиваться как на территории Ульяновской области, так и на территории города-побратима Гуаньчжоу», — добавил он.

По словам Красноруцкого, бизнес-инкубатор предполагает российско-китайский обмен в сфере предпринимательства. «Этот формат имеет пропорцию 10 предпринимателей из Китая и 10 предпринимателей из России Бизнес-инкубатор носит двусторонний характер: уже ездили молодые предприниматели из России в Китай, и там, соответственно, проводили работу. Сейчас уже ответный визит предпринимателей из Китая к нам, в Россию», — добавил он.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на церемонии открытия отметил, что 2018 и 2019 годы проходят как годы сотрудничества между регионами Китая и России. Организация бизнес-инкубатора в Ульяновской области, по его мнению, способствует укреплению российско-китайского партнерства. «Очень часто при разработке региональных программ и реформ мы вдохновляемся именно китайским опытом. В сфере поддержки малого и среднего бизнеса мы внимательно изучили опыт города Иу», — сказал Морозов.

Бизнес-инкубатор будет работать в течение недели. В это время российские и китайские предприниматели будут изучать вопросы ведения совместного бизнеса, налогообложения, условий, патентных прав.