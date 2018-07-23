«Билайн» удвоил количество магазинов и сделал ставку на digital 

Компания «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») удвоила количество собственных магазинов, теперь число монобрендовых точек продаж превысило 3 тыс. Об этом заявил исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису Юрий Смагаринский в ходе презентации флагманского салона «Билайн» на Тверской улице в Москве.
Ключевыми точками роста продаж через салоны связи Смагаринский назвал интеграцию салонов «Евросети», изменение соотношения каналов продаж и развитие новой концепции ретейла. Для роста трафика в салонах связи «Билайн» привлек 21 партнера (кафе, банкоматы, почтоматы, туристические агентства). Оператор планирует расширять пул товаров и услуг, реализуемых через офисы продаж. Также планируется удвоить долю сим-карт, реализуемых через собственные точки продаж (сейчас через салоны связи «Билайн» продается 25—30% новых сим-карт).
«После интеграции салонов «Евросети» число собственных магазинов «Билайн» возросло до трех тысяч, мы увеличили территорию своего присутствия на 350 новых городов. Но нам также важно, чтобы посетители наших офисов не только покупали у нас смартфоны или тарифы, но и вдохновлялись технологиями, которые уже сегодня входят в нашу реальность и определяют будущее», — прокомментировал генеральный директор «ВымпелКома» Василь Лацанич.
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