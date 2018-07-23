Российски й рынок: тренда хватило ненадолго

Investing.com — С утра понедельника рынок бодро отправился в рост: к 15.00 МСК индекс МосБиржи прибавил более 1%. Рубль с утра укрепился — доллар подешевел более, чем на 40 коп., так что по рассчитываемому в долларах индексу РТС прибавка оказалась еще ощутимее, более 1,7%. Причиной этому, очевидно, стали позитивные новости о возможном выводе из-под санкций Русала (MCX:RUALRDR), ставшего причиной апрельского обвала российского рынка.

Однако оптимизм быстро себя исчерпал: рубль «лег на полку» уже с полудня, а индексы фондового рынка с 15 часов продолжили снижение, начатое еще 10 июля. Так что бонус по индексу РТС снизился до 1,38%, а рост индекса МосБиржи к закрытию снизился до 0,6%.

«Главный фактор рынка — риск новых санкций. Обычно рынки быстро схватывают такие вводные, но сейчас многие, видимо, из-за лета не уловили, что происходит новый раунд. А во второй половине дня иностранцы вышли на рынок и все откорректировали, — рассуждает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг . — Русал, действительно, в диалоге с американскими властями. Проблема в том, что многим казалось, будто бы случай с Русалом — это эксцесс и ничего подобного больше не случится. А на деле воодушевленный этим успехом Конгресс, наоборот, намерен действовать еще жестче».