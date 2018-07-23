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Российски й рынок: тренда хватило ненадолго
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Российски й рынок: тренда хватило ненадолго 

Investing.com Россия 21 минуту назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — С утра понедельника рынок бодро отправился в рост: к 15.00 МСК индекс МосБиржи прибавил более 1%. Рубль с утра укрепился — доллар подешевел более, чем на 40 коп., так что по рассчитываемому в долларах индексу РТС прибавка оказалась еще ощутимее, более 1,7%. Причиной этому, очевидно, стали позитивные новости о возможном выводе из-под санкций Русала (MCX:RUALRDR), ставшего причиной апрельского обвала российского рынка.
Однако оптимизм быстро себя исчерпал: рубль «лег на полку» уже с полудня, а индексы фондового рынка с 15 часов продолжили снижение, начатое еще 10 июля. Так что бонус по индексу РТС снизился до 1,38%, а рост индекса МосБиржи к закрытию снизился до 0,6%.
«Главный фактор рынка — риск новых санкций. Обычно рынки быстро схватывают такие вводные, но сейчас многие, видимо, из-за лета не уловили, что происходит новый раунд. А во второй половине дня иностранцы вышли на рынок и все откорректировали, — рассуждает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. — Русал, действительно, в диалоге с американскими властями. Проблема в том, что многим казалось, будто бы случай с Русалом — это эксцесс и ничего подобного больше не случится. А на деле воодушевленный этим успехом Конгресс, наоборот, намерен действовать еще жестче».
И все это происходит на фоне ожидаемых системных проблем на глобальном рынке. «Теоретически мы должны были быть в коррекции до начала августа, на фоне роста ставок ФРС мы должны быть в нейтрально-негативном ключе. На Русале пришел локальный позитив, но пока есть непонимание дальнейшей политики по санкциям, и рынок не определился. Никаких положительных новостей нет, есть только ожидания по росту ставки ФРС. Скоро она дойдет до 2,9% годовых и выше, а это среднестатистический уровень с 1913 года, при котором рынок начинал корректироваться, мы можем увидеть и мировую коррекцию. Поэтому каждая положительная новость используется инвесторами для фиксации прибыли», — говорит директор по стратегии «Финама» Валерий Пятницев.
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