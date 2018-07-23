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Курс биткоина достиг максимума за два месяца
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Курс биткоина достиг максимума за два месяца 

Российская Газета 30 минут назад
Фото: Российская Газета
Курс биткоина на торгах 23 июля вырос на 2,3 процента. Впервые за два месяца курс биткоина превысил 7,5 тысячи долларов, сообщает MarketWatch. Максимальная отметка была достигнута в 18:15 по московскому времени — 7,7 тысячи долларов.
В конце июня криптовалюта опускалась 5,8 тысячи долларов за один биткоин.
Общая капитализация рынка цифровых денег в понедельник достигла 286 миллиардов долларов. За три недели она выросла с 253 миллиардов долларов.
Доля биткоина на рынке выросла до 46 процентов, такой объем рынка эта криптовалюта последний раз занимала в конце 2017 года.
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