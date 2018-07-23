Курс биткоина достиг максимума за два месяца

Курс биткоина на торгах 23 июля вырос на 2,3 процента. Впервые за два месяца курс биткоина превысил 7,5 тысячи долларов, сообщает MarketWatch. Максимальная отметка была достигнута в 18:15 по московскому времени — 7,7 тысячи долларов.

В конце июня криптовалюта опускалась 5,8 тысячи долларов за один биткоин.

Общая капитализация рынка цифровых денег в понедельник достигла 286 миллиардов долларов. За три недели она выросла с 253 миллиардов долларов.

Доля биткоина на рынке выросла до 46 процентов, такой объем рынка эта криптовалюта последний раз занимала в конце 2017 года.