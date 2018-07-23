Малый бизнес получил поддержку

Предприниматели столицы привлекли 11 миллиардов рублей кредитов за прошедшие полгода благодаря программе государственной гарантийной поддержки Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

Как рассказали в экономическом блоке правительства, за шесть месяцев этого года объем поручительств фонда, выданных малому и среднему бизнесу, составил 6,6 миллиарда руб лей. Это почти в два раза выше показателей за аналогичный период 2017 года.

Из этих поручительств 46 процентов выдали микропредприятиям, 48 процентов — малым. Остальное — средние предприятия. Наибольший объем пришелся на торговлю — порядка 60, на производство и инновации — 13, на строительство — 9 про центов, еще 18 процентов пришлось на другие направления. Всего малый бизнес Москвы получил свыше 125 миллиардов рублей кредитов и гарантий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина , заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений:

— Город успешно решает задачу расширить доступ малым и средним предприятиям к источникам финансирования для увеличения их вклада в экономику. В частности, речь идет о кредитовании и гарантийной поддержке. По размеру выделенных средств Москва занимает более трети всего объема совокупной гарантийной поддержки по стране.