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Малый бизнес получил поддержку
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Малый бизнес получил поддержку 

Вечерняя Москва 41 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Предприниматели столицы привлекли 11 миллиардов рублей кредитов за прошедшие полгода благодаря программе государственной гарантийной поддержки Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.
Как рассказали в экономическом блоке правительства, за шесть месяцев этого года объем поручительств фонда, выданных малому и среднему бизнесу, составил 6,6 миллиарда руб лей. Это почти в два раза выше показателей за аналогичный период 2017 года.
Из этих поручительств 46 процентов выдали микропредприятиям, 48 процентов — малым. Остальное — средние предприятия. Наибольший объем пришелся на торговлю — порядка 60, на производство и инновации — 13, на строительство — 9 про центов, еще 18 процентов пришлось на другие направления. Всего малый бизнес Москвы получил свыше 125 миллиардов рублей кредитов и гарантий.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталья Сергунина, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений:
— Город успешно решает задачу расширить доступ малым и средним предприятиям к источникам финансирования для увеличения их вклада в экономику. В частности, речь идет о кредитовании и гарантийной поддержке. По размеру выделенных средств Москва занимает более трети всего объема совокупной гарантийной поддержки по стране.
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