«Плеер.ру» приостановил работу после обысков

Онлайн-магазин «Плеер.ру» приостановил работу

Соответствующее объявление размещено на его сайте. Когда работа будет восстановлена — не уточняется.

«В данным момент магазин не работает, просим оставлять свой контактный телефон здесь, как только магазин заработает, мы вам перезвоним», — говорится в заявлении «Плеер.ру».

Ранее в понедельник ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в офисе «Плеер.ру» проходят обыски. По данным агентства, правоохранительные органы изъяли документы на товар и электронику. О причинах обыска — источник ТАСС не уточнил.

Это не первый раз, когда в офисе «Плеер.ру» проходят обыски. О подобной ситуации в 2013 г. писал Forbes . В тот раз дело было связано с похищением iPhone и iPad. Тогда следователи проверили накладные на находящиеся в продаже товары в поисках краденных устройств, а также проверили трудовые книжки, так как подозревали в причастности к преступлению бывшего сотрудника магазина, рассказывала юрист «Плеер.ру» Алиса Козлова.