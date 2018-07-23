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«Плеер.ру» приостановил работу после обысков
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Онлайн-магазин «Плеер.ру» приостановил работу 

Ведомости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Соответствующее объявление размещено на его сайте. Когда работа будет восстановлена — не уточняется.
«В данным момент магазин не работает, просим оставлять свой контактный телефон здесь, как только магазин заработает, мы вам перезвоним», — говорится в заявлении «Плеер.ру».
Ранее в понедельник ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в офисе «Плеер.ру» проходят обыски. По данным агентства, правоохранительные органы изъяли документы на товар и электронику. О причинах обыска — источник ТАСС не уточнил.
>> В Москве проходят обыски в еще одной компании
Это не первый раз, когда в офисе «Плеер.ру» проходят обыски. О подобной ситуации в 2013 г. писал Forbes. В тот раз дело было связано с похищением iPhone и iPad. Тогда следователи проверили накладные на находящиеся в продаже товары в поисках краденных устройств, а также проверили трудовые книжки, так как подозревали в причастности к преступлению бывшего сотрудника магазина, рассказывала юрист «Плеер.ру» Алиса Козлова.
В 2017 г. возникли проблемы у другого онлайн-магазина — «Юлмарт». Его совладельца Дмитрия Костыгина подозревают в мошенничестве. По версии следствия, «Юлмарт» предоставил в Сбербанк для открытия кредита ложные сведения о финансовом состоянии компании. В настоящее время Костыгин находится под домашним арестом, а «Юлмарт» продолжает работу.
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