Известный интернет-магазин занимался незаконной деятельностью

ФНС сообщила о налоговых нарушениях в «Плеер.ру»

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила о нарушениях в работе «популярного интернет-магазина» электроники. В ФНС не уточнили, о каком онлайн-магазине идет речь, однако вчера стало известно, что ритейлер электроники «Плеер.ру» приостановил свою работу в связи с обысками.

«В рамках совместной проверки ФСБ России и ФНС России пресекли незаконную деятельность одного из интернет-магазинов электроники. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года. Полученная выручка в налоговой отчётности не фиксировалась, налоги с такой выручки не исчислялись и не уплачивались», — говорится в сообщении ФНС.

Вчера в офисе компании прошли обыски. Сайт магазина в настоящий момент не работает. Как заявили в ФНС, уже найдены документы, подтверждающие факты налоговых нарушений. Расследование продолжается.