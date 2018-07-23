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Известный интернет-магазин занимался незаконной деятельностью
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ФНС сообщила о налоговых нарушениях в «Плеер.ру» 

Главный региональный 11 часов назад
Фото: © Flickr/Фото Москвы Moscow-Live.ru
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила о нарушениях в работе «популярного интернет-магазина» электроники. В ФНС не уточнили, о каком онлайн-магазине идет речь, однако вчера стало известно, что ритейлер электроники «Плеер.ру» приостановил свою работу в связи с обысками.
>> «Плеер.ру» приостановил работу после обысков
«В рамках совместной проверки ФСБ России и ФНС России пресекли незаконную деятельность одного из интернет-магазинов электроники. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года. Полученная выручка в налоговой отчётности не фиксировалась, налоги с такой выручки не исчислялись и не уплачивались», — говорится в сообщении ФНС.
Вчера в офисе компании прошли обыски. Сайт магазина в настоящий момент не работает. Как заявили в ФНС, уже найдены документы, подтверждающие факты налоговых нарушений. Расследование продолжается.
«Плеер.ру» работает на рынке более 15 лет. В 2013-м он занял 21-е место в рейтинге 30 самых крупных компаний Рунета по версии Forbes. Издание оценило выручку «Плеер.ру» в 60 миллионов долларов.
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