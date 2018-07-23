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ФНС заявила о «незаконной» работе «популярного интернет-магазина»
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ФНС заявила о «незаконной» работе «популярного интернет-магазина» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Реальное время
Федеральная налоговая служба (ФНС) и ФСБ обнаружили нарушения в налоговой отчетности интернет-магазина. Об этом говорится в сообщении налоговой службы.
Выяснилось, что магазин не применяет онлайн-кассовую технику. Хотя он должен был перейти на нее с 1 июля прошлого года.
Применение не соответствующей нормам законодательства техники позволяло интернет-магазину скрывать выручку. «Полученная выручка в налоговой отчетности не фиксировалась, налоги с такой выручки не исчислялись и не уплачивались», — сообщает ФНС.
При обысках в офисе компании обнаружены документы, которые подтверждают нарушения.
ФНС не уточняет название магазина. В понедельник, 23 июля, интернет-магазин «Плеер.ру» сообщил о временной приостановке работы.
Переход на онлайн-кассы начался в пилотном режиме в 2014 году. Обязательный переход начался с 1 июля 2017 года, в том числе интернет-магазины.
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