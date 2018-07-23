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Сбербанк: повышение резервов по валютным вкладам ограничивает кредитование в валюте
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Сбербанк: повышение резервов по валютным вкладам ограничивает кредитование в валюте 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Повышение ставки резервирования по валютным обязательствам банков РФ ведет к росту стоимости кредитов и ограничивает возможности банков по кредитованию компаний в валюте. Дополнительные отчисления банков РФ в фонд обязательного резервирования составят около 156 млрд рублей, сообщил ТАСС главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.
"Ставка ФОР [ставка отчислений в фонд обязательного резервирования] влияет не только на валютное привлечение, но и на кредитование. Повышение ставок ФОР увеличивает стоимость привлечения валютных вкладов, ведет к росту стоимости кредитов и снижению привлекательности привлечения средств в валюте для банков, и, соответственно, ограничивает возможности банков по кредитованию российских компаний в валюте. Так что можно сказать, что повышение ставок ФОР направлено на ограничение именно валютного кредитования", — комментирует Матовников.
По его словам, повышение ставок ФОР добавит около семи базисных пунктов к стоимости валютных вкладов для банков.
"В масштабах всей банковской системы дополнительные отчисления в ФОР составят порядка 156 млрд рублей. Этим ЦБ свяжет часть избытка рублевой ликвидности, которая бы была размещена в доходные инструменты (депозиты ЦБ, БОБР). В результате банковская система при текущем уровне ставок за год недополучит почти 10 млрд рублей дохода", — добавил аналитик.
В свою очередь в пресс-службах банка «Хоум Кредит» и Альфа-банка ТАСС сообщили, что нововведения не окажут существенного влияния на их бизнес. «В ближайшее время банк не планирует менять ставки по валютному привлечению от корпоративных клиентов и физических лиц, соответственно, мы не ожидаем изменений в структуре привлеченных депозитов», — добавили в Альфа-банке.
В понедельник Банк России сообщил, что с 1 августа повысит на 1 процентный пункт нормативы обязательных резервов по обязательствам банков в иностранной валюте. Как уточнили в регуляторе, решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций.
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