Sberbank CIB теряет клиентов после скандала с докладом, в котором содержалась критика «Газпрома» 

Увольнение аналитика, раскритиковавшего "Газпром", обернулось для Sberbank CIB потерей клиентов, пишет
Finanz.ru. Два крупных фонда — Prosperity Capital Management и Verno Capital с активами под управлением на 3,6 млрд долларов и более 200 млн долларов соответственно — отказались от подписки на обзоры банка после того, как в мае был уволен аналитик нефтегазового сектора Алекс Фэк.
По данным источников агентства Bloomberg, отказ от подписки произошел после вступления в силу с этого года правил, согласно которым управляющие компании должны платить инвестбанкам за аналитику отдельно от брокерских комиссий. По словам источника, близкого к одному из фондов, после ухода ведущих аналитиков не было смысла платить Sberbank CIB за аналитику. Представители Sberbank CIB, Verno и Prosperity отказались от комментариев.
Фэк, напомним, был уволен в мае после публикации обзора, в котором утверждалось, что два близких друга президента Владимира Путина являются основными бенефициарами инвестпрограммы «Газпрома» на 130 млрд долларов.
Глава "Сбербанка" Герман Греф впоследствии извинился перед руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером, Геннадием Тимченко и другими упомянутыми в документе лицами. Он заявил, что клиенты банка понесли репутационный ущерб в результате «непрофессионального» отчета.
Глава аналитического отдела Sberbank CIB Александр Кудрин, названный лучшим аналитиком по России в июньском опросе Institutional Investor, также уволился на фоне скандала с обзором.
Sberbank CIB не рассылал сообщений о том, что оценки и рекомендации Фэка для акций и депозитарных расписок других компаний отзываются.