Sberbank CIB теряет клиентов после скандала с докладом, в котором содержалась критика «Газпрома»

Finanz.ru . Два крупных фонда — Prosperity Capital Management и Verno Capital с активами под управлением на 3,6 млрд долларов и более 200 млн долларов соответственно — отказались от подписки на обзоры банка после того, как в мае был уволен аналитик нефтегазового сектора Алекс Фэк

По данным источников агентства Bloomberg, отказ от подписки произошел после вступления в силу с этого года правил, согласно которым управляющие компании должны платить инвестбанкам за аналитику отдельно от брокерских комиссий. По словам источника, близкого к одному из фондов, после ухода ведущих аналитиков не было смысла платить Sberbank CIB за аналитику. Представители Sberbank CIB, Verno и Prosperity отказались от комментариев.

Фэк, напомним, был уволен в мае после публикации обзора, в котором утверждалось, что два близких друга президента Владимира Путина являются основными бенефициарами инвестпрограммы «Газпрома» на 130 млрд долларов.

Глава аналитического отдела Sberbank CIB Александр Кудрин , названный лучшим аналитиком по России в июньском опросе Institutional Investor, также уволился на фоне скандала с обзором.

Sberbank CIB не рассылал сообщений о том, что оценки и рекомендации Фэка для акций и депозитарных расписок других компаний отзываются.