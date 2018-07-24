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Курс биткоина впервые за лето превысил $7,5 тысячи
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Курс биткоина впервые за лето превысил $7,5 тысячи 

Газета.Ru 37 минут назад
Биткоин продолжает расти на бирже. Цена криптовалюты впервые за два месяца превысила 7,5 тысячи долларов, передает телеканал «360».
По данным на 23 июля 19:00, биткоин стоит уже 7723,4 доллара. Это на 4,42% выше вчерашнего уровня закрытия торгов.
Последний крупный рост криптовалюты фиксировался в марте этого года. Тогда цена за один биткоин достигала почти 11 тысяч долларов.
Между тем общая капитализация рынка цифровых денег 23 июля достигла отметки в 286 миллиардов долларов. За три недели цена биткоина выросла на 1400 долларов.
Рыночная доля биткоина, в свою очередь, выросла до 46%, в последний раз она была такой же высокой в декабре 2017 года. Как поясняют эксперты, это связано с тем, что курс первой криптовалюты увеличился, а цена альткоинов практически не изменилась.
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