Курс биткоина впервые за лето превысил $7,5 тысячи

Биткоин продолжает расти на бирже. Цена криптовалюты впервые за два месяца превысила 7,5 тысячи долларов, передает телеканал «360».

По данным на 23 июля 19:00, биткоин стоит уже 7723,4 доллара. Это на 4,42% выше вчерашнего уровня закрытия торгов.

Последний крупный рост криптовалюты фиксировался в марте этого года. Тогда цена за один биткоин достигала почти 11 тысяч долларов.

Между тем общая капитализация рынка цифровых денег 23 июля достигла отметки в 286 миллиардов долларов. За три недели цена биткоина выросла на 1400 долларов.

Рыночная доля биткоина, в свою очередь, выросла до 46%, в последний раз она была такой же высокой в декабре 2017 года. Как поясняют эксперты, это связано с тем, что курс первой криптовалюты увеличился, а цена альткоинов практически не изменилась.