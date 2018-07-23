Совет директоров «Магнита» обсудит логистику магазинов косметики и аптек

Совет директоров ритейлера «Магнит» 25 июля рассмотрит стратегию развития логистики для магазинов косметики и аптек, следует из материалов компании.

«Рассмотрение стратегии развития логистики для магазинов косметики и аптек», — говорится в опубликованной повестке заседания совета директоров.

В начале июня «Магнит» сообщил, что начал переговоры о покупке фармдистрибутора «СИА Групп» у Marathon Group Александра Винокурова . Генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова говорила журналистам, что «Магнит» рассчитывает закрыть сделку в 2018 году.

Отмечалось, что итоговая структура и способ совершения сделки будут обсуждаться в ходе переговоров и с учетом результатов оценки «СИА Групп». Ритейлер уточнял, что планирует создать на базе «СИА Групп» логистическую платформу, чтобы «максимально быстро нарастить необходимую „Магниту“ компетенцию и выйти на рынок аптечной розницы со значительным конкурентным преимуществом. При этом миноритарный акционер „Магнита“ — фонд Prosperity Capital Management — выражал обеспокоенность в связи с планами ритейлера приобрести фармдистрибутора „СИА Групп“ у своего акционера.

»СИА Групп» входит в Marathon Group Александра Винокурова. В мае компания Marathon Group объявила, что стала владельцем 11,82% «Магнита», выкупив эти акции у ВТБ . В результате сделки доля ВТБ в уставном капитале «Магнита» снизилась до 17,28%.

Сам банк стал совладельцем «Магнита» в начале года, выкупив почти все акции у основателя сети Сергея Галицкого

«Магнит» — один из крупнейших российских ритейлеров. По состоянию на 31 марта 2018 года компания управляла 16 625 магазинами, в том числе 12 283 «магазинами у дома», 242 гипермаркетами, 210 магазинами «Магнит Семейный» и 3 890 магазинами дрогери.