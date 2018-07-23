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Украина приблизилась к согласованию внутренних цен на газ с МВФ
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Украина приблизилась к согласованию внутренних цен на газ с МВФ 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Украинские власти в скором времени заключат соглашение с Международным валютным фондом (МВФ), которое определит внутренние цены на газ для населения. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исполняющую обязанности министра финансов страны Оксану Маркарову.
Маркарова отметила, что соглашение позволит Украине возобновить поступление финансовой поддержки фонда в рамках льготного четырехлетнего кредита в размере $17,5 млрд
В марте 2015 года Украина получила первый транш от МВФ в размере $5 млрд, а в августе — второй транш размером $1,7 млрд В 2016 и 2017 годах украинские власти получили по млрд долларов в рамках льготного кредита.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал прогноз Министерства экономического развития и торговли Украины о росте розничных цен на газ для населения на 18%.
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