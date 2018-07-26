Кабмин Украины оставил до 1 сентября неизменной цену на газ для населения

КИЕВ, 26 июл — ПРАЙМ. Правительство Украины оставило до 1 сентября неизменной цену на газ для населения, соответствующее постановление принято на заседании кабмина в четверг.

Повышение цен на газ для населения является одним из требований МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом. Ранее Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ для населения расти не будут. Вместе с тем, по его словам, правительство готовит новую формулу цены на газ для населения, она может быть утверждена со следующего отопительного сезона. Ранее кабмин отложил повышение цен на газ до 1 августа.

По данным пресс-службы кабинета министров, правительство продлило действие постановления «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа» до 1 сентября 2018 года.

"Согласно документу, цена на газ для населения остается неизменной", — говорится в сообщении пресс-службы.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.