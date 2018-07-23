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Сбербанк остался лидером медиарейтинга
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Сбербанк остался лидером медиарейтинга 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Компания «Медиалогия» специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и бизнесменов недели.
Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса — показателя Медиалогии, который отражает качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.
При подготовке рейтинга было проанализировано 3 864 064 публикации СМИ за период с 16 по 22 июля 2018 года.
Компании недели
Лидером по МедиаИндексу остается Сбербанк. Исследование, проведенное банком, свидетельствует, что общие расходы иностранцев в европейской части России за время чемпионата мира по футболу составили около 1,5 млрд долларов.
Самое заметное перемещение в медиарейтинге у компании Samsung Electronics. СМИ сообщали, что компания в первой половине 2019 года выпустит смартфон с гнущимся семидюймовым экраном, который можно будет сложить, как книжку.
Топ-10 компаний недели:
№ Перемещение Компания МедиаИндекс
Сбербанк
40 221,5  «Газпром»
33 933,9  «Яндекс»
30 127,4  «Нафтогаз Украины»
25 671,9  24 445,5  «Ростех»
22 703,5  19 750,7  «Мегафон»
19 026,9  «АвтоВАЗ»
14 848,4  Samsung Electronics
14 231,4  Бизнесмены недели
Лидером по МедиаИндексу стал Дмитрий Рогозин. Глава «Роскосмоса» заявил, что российская сверхтяжелая ракета будет запущена с космодрома Восточный в 2027 году.
Самое заметное перемещение в рейтинге у Джеффа Безоса. Американский бизнесмен, чье состояние оценивается в 150 млрд долларов, стал самым богатым человеком на планете по версии Bloomberg.
Топ-10 бизнесменов недели:
№ Перемещение Персона МедиаИндекс
Дмитрий Рогозин «Роскосмос»
21 193,1  Андрей Костин ВТБ
9 220,2  Джефф Безос Amazon
8 894,0  Сергей Чемезов «Ростех»
8 197,2  Марк Цукерберг Facebook
8 120,0  Олег Дерипаска предприниматель
7 483,9  Андрей Коболев «Нафтогаз Украины»
7 246,1  Игорь Сечин «Роснефть»
6 896,1  Алексей Миллер «Газпром»
6 537,4  Павел Дуров Telegram
5 557,1
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