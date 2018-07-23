Сбербанк остался лидером медиарейтинга

Компания «Медиалогия» специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и бизнесменов недели.

Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса — показателя Медиалогии, который отражает качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.

При подготовке рейтинга было проанализировано 3 864 064 публикации СМИ за период с 16 по 22 июля 2018 года.

Компании недели

Лидером по МедиаИндексу остается Сбербанк . Исследование, проведенное банком, свидетельствует, что общие расходы иностранцев в европейской части России за время чемпионата мира по футболу составили около 1,5 млрд долларов.

Самое заметное перемещение в медиарейтинге у компании Samsung Electronics . СМИ сообщали, что компания в первой половине 2019 года выпустит смартфон с гнущимся семидюймовым экраном, который можно будет сложить, как книжку.

Топ-10 компаний недели:

№ Перемещение Компания МедиаИндекс

Сбербанк

14 848,4 Samsung Electronics

14 231,4 Бизнесмены недели

Лидером по МедиаИндексу стал Дмитрий Рогозин . Глава «Роскосмоса» заявил, что российская сверхтяжелая ракета будет запущена с космодрома Восточный в 2027 году.

Самое заметное перемещение в рейтинге у Джеффа Безоса . Американский бизнесмен, чье состояние оценивается в 150 млрд долларов, стал самым богатым человеком на планете по версии Bloomberg

Топ-10 бизнесменов недели:

№ Перемещение Персона МедиаИндекс

Дмитрий Рогозин «Роскосмос»

9 220,2 Джефф Безос Amazon

5 557,1