«Россети» поддерживают передачу электросетевых активов Северного Кавказа в счет долгов

МОСКВА , 23 июля. / ТАСС /. Электросетевой холдинг «Россети» поддерживает предложение правительства о передаче в собственность компаний группы ряда электросетевых активов республик Северного Кавказа в счет погашения просроченной задолженности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Россетей».

"Компания «Россети» заинтересована в передаче в собственность ее ДЗО (дочерних и зависимых обществ — прим. ТАСС) электросетевых активов республик Северного Кавказа в счет погашения имеющейся просроченной задолженности", — сказали в компании.

Как сообщила в понедельник пресс-служба правительства РФ со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, которое премьер-министр Дмитрий Медведев провел 11 июля, "Газпром" и «Россети» могут получить в собственность ряд энергоактивов на Северном Кавказе в счет погашения задолженности за поставленные энергоресурсы.

По данным «Россетей», задолженность территориальных сетевых организаций, не входящих в группу «Россети», за услуги по передаче электроэнергии перед МРСК «Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания» на 1 июня 2018 года составила 4,8 млрд рублей, из которых 4,5 млрд рублей — просроченная задолженность.

"Россети" также отметили, что консолидация электросетевых активов на базе холдинга предусмотрена стратегией развития электросетевого комплекса России , утвержденной правительством. «В „Россетях“ надеются, что взятые соответствующими регионами обязательства начнут исполняться», — добавили в компании.

До проведения независимой оценки текущей стоимости электросетевых активов и оформления бесхозяйных сетей в муниципальную собственность в «Россетях» затруднились сообщить, какие электросетевые активы Северного Кавказа могут быть переданы компаниям холдинга за долги.

"Россети" — крупнейшая электросетевая компания России, управляет 2,3 млн км линий электропередачи и 496 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 773 тыс. МВА. Государству принадлежит 88,04% в уставном капитале компании.