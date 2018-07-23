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«Россети» поддерживают передачу электросетевых активов Северного Кавказа в счет долгов
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«Россети» поддерживают передачу электросетевых активов Северного Кавказа в счет долгов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Электросетевой холдинг «Россети» поддерживает предложение правительства о передаче в собственность компаний группы ряда электросетевых активов республик Северного Кавказа в счет погашения просроченной задолженности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Россетей».
"Компания «Россети» заинтересована в передаче в собственность ее ДЗО (дочерних и зависимых обществ — прим. ТАСС) электросетевых активов республик Северного Кавказа в счет погашения имеющейся просроченной задолженности", — сказали в компании.
Как сообщила в понедельник пресс-служба правительства РФ со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, которое премьер-министр Дмитрий Медведев провел 11 июля, "Газпром" и «Россети» могут получить в собственность ряд энергоактивов на Северном Кавказе в счет погашения задолженности за поставленные энергоресурсы.
По данным «Россетей», задолженность территориальных сетевых организаций, не входящих в группу «Россети», за услуги по передаче электроэнергии перед МРСК «Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания» на 1 июня 2018 года составила 4,8 млрд рублей, из которых 4,5 млрд рублей — просроченная задолженность.
"Россети" также отметили, что консолидация электросетевых активов на базе холдинга предусмотрена стратегией развития электросетевого комплекса России, утвержденной правительством. «В „Россетях“ надеются, что взятые соответствующими регионами обязательства начнут исполняться», — добавили в компании.
До проведения независимой оценки текущей стоимости электросетевых активов и оформления бесхозяйных сетей в муниципальную собственность в «Россетях» затруднились сообщить, какие электросетевые активы Северного Кавказа могут быть переданы компаниям холдинга за долги.
"Россети" — крупнейшая электросетевая компания России, управляет 2,3 млн км линий электропередачи и 496 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 773 тыс. МВА. Государству принадлежит 88,04% в уставном капитале компании.
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