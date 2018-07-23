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«Росатом» поставит в Татарстан оборудование для МСЗ
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«Росатом» поставит в Татарстан оборудование для МСЗ 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
АО «Атомэнергомаш» (машиностроительный дивизион «Росатома») изготовит основное оборудование для мусоросжигательного завода в Татарстане, сообщает пресс-служба компании.
Контракт на 3,6 млрд рублей был заключен с дочерней структурой АО «РТ-Инвест», АГК-2.
«В начале 2020 г. намечены первые поставки, а к 2021 году все элементы длинноциклового оборудования будут смонтированы на предприятии в Татарстане», — подчеркнул генеральный директор группы компаний «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.
Уточняется, что контракт является продолжением сотрудничества АО «РТ Инвест» и «Атомэнерогомаш» — в декабре 2017 года был подписан договор на поставку оборудования для четырех заводов в Московской области. В общей сложности оба контракта предусматривают изготовление, поставку и установку четырнадцати единиц котельного оборудования — две для завода в Казани и по три на каждый завод в Московской области, а также другого длинноциклового оборудования.
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