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Около 6000 клиентов «Натали турс» потребовали вернуть им деньги
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Около 6000 клиентов «Натали турс» потребовали вернуть им деньги 

Ведомости 1 час назад
Примерно 6000 заявлений получил туроператор «Натали турс» от клиентов на возврат денег по несостоявшимся турам. Об этом заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, передает «Интерфакс». По ее словам, об этом сказал гендиректор компании Владимир Воробьев на встрече с клиентами и турагентами.
«Натали турс» начала выплачивать компенсации туристам за несостоявшиеся туры в начале июля, когда было выплачено около 800 000 руб. Больше туроператор никаких выплат не делал, уточняет «Интерфакс». Все туристы компании вернулись из поездок: последние прилетели 22 июля.
О проблемах «Натали турс» стало известно в конце июня, когда компания объявила об отмене чартерных рейсов. Позже туроператор отменил все путевки, даже оплаченные. Всего компания продала 10 000 туров с вылетом до 1 октября на сумму около $15 млн Финансовых гарантий не хватит на выплаты всем пострадавшим, предупреждала Тюрина ранее.
«Натали турс» застрахована на 150,5 млн руб. по договорам страхования гражданской ответственности туроператора и еще на 5,9 млн руб. в фондах его персональной ответственности, сообщал Ростуризм. Однако страховая выплачивает деньги после официального прекращения деятельности, «Натали турс» о прекращении деятельности пока не объявляла.
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