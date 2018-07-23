Около 6000 клиентов «Натали турс» потребовали вернуть им деньги

«Натали турс» начала выплачивать компенсации туристам за несостоявшиеся туры в начале июля, когда было выплачено около 800 000 руб. Больше туроператор никаких выплат не делал, уточняет «Интерфакс». Все туристы компании вернулись из поездок: последние прилетели 22 июля.

О проблемах «Натали турс» стало известно в конце июня, когда компания объявила об отмене чартерных рейсов. Позже туроператор отменил все путевки, даже оплаченные. Всего компания продала 10 000 туров с вылетом до 1 октября на сумму около $15 млн Финансовых гарантий не хватит на выплаты всем пострадавшим, предупреждала Тюрина ранее.