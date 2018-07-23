Банк «Кубань Кредит» понизил рублевую и повысил долларовую доходность вкладов

Так, «Сберегательный» открывается теперь в рублях под 5,25—6,55% годовых, в долларах — под 0,55—2,1% (прежде — под 5,25—6,75% в рублях и 0,3—1,5% в долларах), а рублевый депозит «Пенсионный сберегательный» можно оформить под 5,25—6,55% (ранее — под 5,25—6,75%). Минимальные суммы — 5 тыс. рублей, 1 тыс. долларов, сроки размещения — от полугода до трех лет. Проценты выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

«Пополняемый» доступен в рублях под 5—6,5% годовых, в долларах — под 0,01—2% (до этого — под 5—6,7% в рублях и 0,01—1,5% в долларах), а рублевый «Пенсионный пополняемый» — под 5—6,5% (вместо 5—6,7%). Минимальная сумма — 1 тыс. рублей/долларов, сроки размещения — от трех месяцев до трех лет.

Доходность депозита «25 лет надежности!» при его размещении на полгода составляет 6,6% годовых, на год — 6% (вместо 6,8% и 6,3% соответственно). Минимальная сумма — 25 тыс. рублей.

Проценты по указанным вкладам выплачиваются ежемесячно.

Депозиты «Сберегательный» и «Пенсионный сберегательный» не пополняются.