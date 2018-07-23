Минфин и налоги прервали черную полосу рубля

Москва , 23 июля — «Вести. Экономика» Российский рубль сегодня прервал падение и начал укрепляться. Этому способствовал ряд факторов: продажи валюты экспортерами, а также действия Минфина

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 17:10 по московскому времени составляет 63 руб. 06 коп. Это примерно на 0,7% ниже уровня предыдущего закрытия. Евро теряет также около 0,7% и торгуется на отметке 73,84 руб.

Прежде всего, конечно, стоит отметить сезонный фактор. Сейчас идет период налоговых выплат, и на уплату НДС, НДПИ и акцизов, которые нужно заплатить в среду 25 июля, потребуется порядка 860 млрд руб.

Судя по всему, уже сейчас экспортеры продают валюту, что оказывает краткосрочную поддержку рублю. Это довольно типичная ситуация, которая не наблюдается только в период излишней волатильности на финансовых рынках. Сегодня никакой паники нет, и рубль ведет себя вполне предсказуемо.

"До окончания налогового периода мы не исключаем новых попыток прохождения рублем отметки в 63 в паре с долларом (при сохранении нейтрального геополитического фона), однако не ожидаем долгосрочного закрепления рубля ниже данного уровня", — так прокомментировал ситуацию на рынке начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко

Поддержку рублю оказали и действия Министерства финансов. В пятницу Казначейство разместило на банковских депозитах $500 млн на 12 дней под ставку 1,92% годовых. В тот же день рубль укрепился на 15 копеек к доллару, а в понедельник ускорил рост, отмечает finanz.ru

Валюта из бюджета — самая дешевая, под такую ставку российские банки больше нигде занять не могут.

Последний раз Минфин поддерживал рынок валютой с 6 по 11 июля, закачав на депозиты $700 млн и увеличив общую сумму вливаний до $1,2 млрд За этот период курс доллара на Московской бирже снизился с 63,15 до 61,7350 рубля.

Впрочем, в обозримом будущем на рынке могут появиться и негативные факторы. В частности, финансовым компаниям на счета начнут поступать дивиденды, и многие, особенно нерезиденты, могут конвертировать деньги и выводить их за рубеж.

Впрочем, предсказать действия этих участников рынка достаточно сложно, многое будет зависеть еще от общей рыночной конъюнктуры.