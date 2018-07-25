АСВ подало иски к бывшим руководителям М Банка и АМБ Банка из группы Мотылева

Агентство поясняет, что в статусе конкурсного управляющего провело проверку обстоятельств банкротства банка и установило, что до отзыва лицензии у банка контролирующими лицами были приняты решения о совершении сделок по выдаче кредитов техническим юридическим лицам, выдаче технического (заведомо невозвратного) кредита физическому лицу в отсутствие ликвидного обеспечения, приобретению ценных бумаг у технического юридического лица, приобретению ценных бумаг по завышенной стоимости и отчуждению ценных бумаг по заниженной стоимости. «Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 71 федерального закона „Об акционерных обществах“ являются основанием для взыскания убытков с контролирующих банк лиц», — указывают в АСВ.

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«В ходе проведения проверки обстоятельств банкротства банка конкурсным управляющим установлено, что до отзыва лицензии контролирующими банк лицами принято решение о выдаче кредита техническому юридическому лицу (не ведущему хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающему собственным имуществом и доходами, позволявшими ему обслуживать задолженность по кредиту) в отсутствие обеспечения», — отмечается в сообщении АСВ.

Напомним, агентство на днях сообщило о подаче в столичный арбитраж заявления о взыскании с бывших контролирующих лиц банка «Российский Кредит», включая Мотылева, около 12,082 млрд рублей.

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В апреле текущего года агентство в рамках банкротства «Российского Кредита» подало к его бывшему ключевому собственнику Анатолию Мотылеву иск на 33,29 млрд рублей, а также через суд потребовало 1,02 млрд рублей с Мотылева как контролирующего лица М Банка.

Центробанк в июле 2015 года отозвал лицензии у банков группы Мотылева: «Российского Кредита», Мосстройэкономбанка, АМБ Банка и КБ «Тульский Промышленник». Позже ЦБ объявил, что, как показала проверка качества их активов, традиционный банковский бизнес в группе банков Мотылева практически отсутствовал. В августе 2015-го были также лишены лицензий семь негосударственных пенсионных фондов, которые участники рынка связывали с Мотылевым.

В декабре прошлого года Мосгорсуд признал законным заочный арест Мотылева по уголовным делам, бизнесмен был объявлен в международный розыск. Газета «Коммерсант» уточняла, что одно из дел касается банка «Российский Кредит», другое — М Банка, выдавшего заведомо невозвратный крупный кредит. Издание отмечало, что Мотылев уехал из страны и, по некоторым данным, проживает в Лондоне.

В феврале текущего года Арбитражный суд Москвы признал бизнесмена Анатолия Мотылева банкротом. В мае апелляция отклонила жалобу Мотылева на это решение.