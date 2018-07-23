Якубин: Мир с «Газпромом» опасен для Порошенко

Таким образом, предложение президента РФ Владимира Путина о внесудебном урегулировании спора «Нафтогаза» «Газпромом» отвергнуто. О причинах и последствиях этого шага рассказал в интервью изданию Украина.Ру украинский политический эксперт Алексей Якубин.

— Почему Киев занял столь жесткую позицию в газовом споре с Россией

— Тут есть несколько нюансов. Во многом сейчас «Нафтогаз» находится под Банковой, и действующий руководитель компании господин Коболев — в Банковой они нашли себе, скажем так, патрона на данный момент. А мы неоднократно слышали со стороны Петра Алексеевича Порошенко заверения по поводу того, что Украина уже не использует российский газ, страна освободилась, соскочила с газовой иглы и так далее.

Очень часто звучала такая риторика, что это — достижение, что Украина не покупает российский газ — хотя на самом деле по факту Украина покупает российский газ, только через Словакию . Но риторика звучала именно такая. Плюс к этому, звучало: вот, мы сейчас отсудим у «Газпрома» (деньги — прим. ред.) за несправедливые договорённости…

Плюс, тут были постоянно попытки выйти на одного из основных конкурентов Порошенко, на Юлию Тимошенко — самого рейтингового сейчас кандидата (на будущих президентских выборах — прим. ред.). То есть, это привязывалось к Тимошенко.

И получается, что для Банковой, на самом-то деле, любые мировые соглашения с «Газпромом», они, как считает Порошенко, электорально могут быть опасны. Потому что они будут перечёркивать всё то, что Порошенко говорил до этого — и по поводу газа, и по поводу отсутствия российского газа…

Кроме того, это будет выглядеть так, что Порошенко пошёл на мировую с «Газпромом», то есть, с Россией, по факту. А он до этого так активно рассказывал, что тут будет только борьба, и только арбитраж покажет, кто прав.

Нужно учитывать, что Порошенко строит свой имидж лидера республики как лидера националистического движения. Очевидно, что для лидера националистического движения неприемлемо идти на компромисс с «Газпромом».

Мне кажется, какой-то мере Порошенко оказался заложником образа, который он сам и создавал. Получается, что теперь идти на мировую с «Газпромом» означает перечеркнуть всё, что он говорил до этого. И, по версии Банковой, это может окончательно лишить его остатков рейтинга.

— Но всё же состоялись трёхсторонние переговоры…

— Если говорить о переговорах в Берлине с участием Еврокомиссии , то тут мы должны понимать, почему они были. Потому что, в первую очередь, это европейская комиссия озаботилась: а что же будет с транзитом газа после того, как закончатся действующие контракты в начале 2019 года? Не повторится ли история 2009 года, когда в Европе были морозы, но европейцы не могли получить газ. Так что сама встреча прошла по инициативе Европейской комиссии.

Переговоры России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа

Мне кажется, на Банковой понимали, что нельзя отказать Еврокомиссии, и такую встречу провели. Хотя интересно посмотреть на состав участников: со стороны Украины там был глава «Нафтогаза» Коболев и министр иностранных дел ( Павел Климкин — прим. ред.), со стороны России был глава «Газпрома» и министр топлива и энергетики. А вот со стороны Украины не было главы Минтопэнерго. Это тоже интересно, поскольку указывает на то, что есть и внутренний конфликт между Банковой и Кабинетом министров.

В целом эта встреча прошла для того, чтобы успокоить Еврокомиссию: всё нормально, мы тут готовы… Но, по факту, я думаю, что до «пересменки» политического руководства Украины в контексте выборов, и руководства «Нафтогаза», сложно ожидать, что правительство готово будет думать о мировой с «Газпромом», думать не о политических каких-то псевдодивидендах, а о государственных интересах.

— А пока экономические интересы приносятся в жертву интересам политическим?

— Абсолютно верно. Учитывая, что Украина располагает таким транзитным потенциалом, любой контракт с «Газпромом», где страна могла бы обеспечить прокачку газа более 60 млрд кубов в год, являлся бы уже прибыльным.

Если не ошибаюсь, сейчас статистика такова, что Украина получает более 2 млрд долларов в год от транзита российского газа через свою территорию.