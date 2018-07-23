Ещё
Банк «Глобэкс» снизил уставный капитал на треть — до 10 млрд руб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе

Банк «Глобэкс» снизил уставный капитал на треть — до 10 млрд руб 

Прайм 59 минут назад
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Банк «Глобэкс» группы ВЭБа снизил уставный капитал на треть — до 10 миллиардов рублей с 15 миллиардов, говорится в материалах кредитной организации.
В сообщении банка указано, что уставный капитал снижается путем уменьшения номинальной стоимости акций с 33,41 рубля до 22,30 рубля за акцию.
В апреле тогдашний глава Внешэкономбанка Сергей Горьков заявлял, что госкорпорация планирует не позднее 2020 года продать Связь-банк, объединенный с банком «Глобэкс» (оба находятся в группе ВЭБа), а само это слияние планируется завершить в 2018 году.
ВЭБу пришлось спасать «Глобэкс» и Связь-банк в кризис 2008 года. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 миллиардов рублей на их финансовое оздоровление. Власти РФ в начале 2015 года признали эти активы непрофильными для ВЭБа.
Прайм: последние новости
Счетная палата РФ проведет комплексную проверку РКК "Энергия" "Роснефть" может открыть сеть АЗС в Германии "Газпром" приступил к работам у берегов Турции в рамках строительства "Турецкого потока"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога305
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе103
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину82
Дачники будут жить по новым правилам129
Android поразил невидимый вирус5
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение