Банк «Глобэкс» снизил уставный капитал на треть — до 10 млрд руб

МОСКВА , 23 июл — ПРАЙМ. Банк «Глобэкс» группы ВЭБа снизил уставный капитал на треть — до 10 миллиардов рублей с 15 миллиардов, говорится в материалах кредитной организации.

В сообщении банка указано, что уставный капитал снижается путем уменьшения номинальной стоимости акций с 33,41 рубля до 22,30 рубля за акцию.

В апреле тогдашний глава Внешэкономбанка Сергей Горьков заявлял, что госкорпорация планирует не позднее 2020 года продать Связь-банк, объединенный с банком «Глобэкс» (оба находятся в группе ВЭБа), а само это слияние планируется завершить в 2018 году.