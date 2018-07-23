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ЦБ выявил признаки вывода активов из АктивКапитал Банка
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ЦБ выявил признаки вывода активов из АктивКапитал Банка 

Банки.ру 1 час назад
Временная администрация АктивКапитал Банка, назначенная приказом ЦБ в связи с отзывом у финучреждения лицензии, нашла признаки вывода активов из кредитной организации ее бывшим руководством. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
«Временная администрация по управлению АО «АК Банк», назначенная приказом Банка России от 29 марта 2018 года № ОД-774 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния установила, что руководством банка совершены сделки, направленные на вывод ликвидных активов посредством кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности, а также путем перевода долга и переуступки прав требования по кредитным договорам юридических лиц», — говорится в релизе.
Кроме того, руководство банка воспрепятствовало деятельности временной администрации путем уклонения от передачи правоустанавливающих документов на активы банка на общую сумму более 1,3 млрд рублей.
По данному поводу Центробанк уже обратился в правоохранительные органы.
По оценке временной администрации, стоимость активов АктивКапитал Банка не превышает 18,7 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере более 25 млрд рублей. Арбитражный суд Самарской области в мае признал банк банкротом. Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов.
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