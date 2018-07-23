Названо число пострадавших туристов «Натали Турс»

В РСТ назвали возможное число пострадавших туристов «Натали Турс»

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Компании несколько недель назад стало не хватать средств для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.

По словам Тюриной, президент "Натали Турс" Владимир Воробьев в общении с турагентствами и с туристами сам назвал цифру в 6 тысяч заявлений, которые уже поступили в компанию от пострадавших туристов и были внесены в соответствующий реестр "Натали Турс".

"Эта цифра прозвучала в середине прошлой недели, а вообще речь идет о 10 тысячах туров, которые были проданы "Натали Турс". Если считать, что в каждом туре участвуют 2-3 человека, так как люди чаще всего отдыхают семьями, то количество путевок следует умножать на коэффициент 2,5. В результате пострадавшими могут оказаться порядка 25 тысяч туристов и более", — пояснила она.

"Пока никто не видел реестра "Натали Турс", и точные данные назвать нельзя. Но сам Воробьев на наблюдательном совете ассоциации "Турпомощь" назвал цифру в 10 тысяч проданных туров", — сказала Тюрина.