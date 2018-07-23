ЕС разрешил Blackstone приобрести подразделение Thomson Reuters

МОСКВА , 23 июл — ПРАЙМ. Европейская комиссия , руководствуясь законодательством ЕС о слияниях, сегодня одобрила приобретение бизнеса финансовых услуг и оценки рисков Thomson Reuters Corp со стороны Blackstone Group LP., сообщает Dow Jones.

Как пояснила комиссия, предполагаемая сделка «не вызовет опасения насчет конкуренции, учитывая ограниченную рыночную долю компаний, тот факт, что по завершении сделки на рынке останется ряд конкурентов, а также то, что Blackstone охватывает лишь минимальную долю спроса на продукты Thomson Reuters F&R».

Как уточнила комиссия, Thomson Reuters и Blackstone — с помощью своей портфельной компании Ipreo — предлагают финансово-информационные продукты для профессионалов, работающих на финансовых рынках, включая сервисы данных в режиме реального времени и не в реальном времени.