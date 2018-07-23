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ЕС одобрил приобретение Blackstone подразделения Thomson Reuters
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ЕС одобрил приобретение Blackstone подразделения Thomson Reuters 

Вести.Ru 30 минут назад
Фото: Вести.Ru
Фото: Olivier Hoslet/EPA  Москва, 23 июля — «Вести. Экономика». Еврокомиссия одобрила покупку бизнеса финансовых услуг и оценки рисков Thomson Reuters со стороны американской инвестиционной компании Blackstone Group LP. В ЕК заявили о том, что «предлагаемая сделка не вызывает опасений по поводу снижения конкуренции с учетом ограниченной доли рынка компаний». Тем самым, власти ЕС одобрили сделку по приобретению подразделения финансовых услуг и оценки рисков Thomson Reuters со стороны Blackstone. Консорциум компания во главе с Blackstone объявил о создании партнерства с Thomson Reuters в январе 2018 г. В рамках сделки консорциум получит 55% в новой компании, 45% будет принадлежать Thomson Reuters.
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