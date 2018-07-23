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Решение о банкротстве ростовского банка РНБ отложено судом
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Решение о банкротстве ростовского банка РНБ отложено судом 

Деловое сообщество 57 минут назад
«Русский национальный банк» (РНБ) до 7 августа 2018 года.
Сообщение о продлении срока опубликовано в картотеке суда. Также суд решил привлечь к рассмотрению дела председателя правления банка Насибуллина Сергея Валентиновича. Его рассматривают в качестве третьего лица, не заявлявшего самостоятельных требований, об этом сообщает РБК.
Приказами Банка России у ООО «Русский Национальный Банк» с 6 июня 2018 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация по управлению данной кредитной организацией. Причиной стало «неисполнение кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность», а также наличие реальной угрозы кредиторам и вкладчикам. После этого регулятор обратился в суд с требованием принудительно ликвидировать «Русский национальный банк». Объем собственных средств банка составляет 793 тыс. руб., также у организации достаточно имущества, чтобы удовлетворить требования кредиторов. Ликвидатором финансовой организации будет назначено «Агентство по страхованию вкладов». Сейчас в банке идет процесс страхового возмещения вкладчикам.
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