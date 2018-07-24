«Газпром нефть» заправила 13 тысяч авиарейсов на ЧМ-2018 

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. «Газпромнефть-Аэро» (оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти") обеспечила заправку регулярных, чартерных и литерных рейсов в 5 международных аэропортах городов, принимавших матчи ЧМ-2018, сообщает пресс-служба «Газпром нефти».
"За время турнира компания провела свыше 13 тысяч заправок воздушных судов в аэропортах "Шереметьево" (Москва), «Пулково» (Санкт-Петербург), «Храброво» (Калининград), «Кольцово» (Екатеринбург) и «Саранск». Общий объем заправок «Газпромнефть-Аэро» в данных аэропортах составил 140 тысяч тонн, среднесуточный расход топлива увеличился на 15%", — говорится в сообщении.
Для заправки воздушных судов в аэропортах городов, где проходил Чемпионат, были дополнительно задействованы аэродромные топливозаправщики и специалисты компании из Пскова, Твери, Рязани, Саратова и Челябинска.
"В период соревнований количество рейсов, выполненных между российскими городами и на международных направлениях, существенно возросло. Благодаря применению современного оборудования и технологий, соответствующих самому высокому статусу уровня безопасности топливных операций IATA, нам удалось повысить оперативность заправки воздушных судов и сократить время обслуживания рейсов в городах Чемпионата", — привели в пресс-службе слова генерального директора «Газпромнефть-Аэро» Владимира Егорова.