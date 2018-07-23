«Газпром нефть» продала на 15% больше авиатоплива в дни ЧМ по футболу в России 

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. «Газпромнефть-Аэро», оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти", за время турнира чемпионата мира по футболу в России провела свыше 13 тыс. заправок воздушных судов в аэропортах. Общий объем заправок составил 140 тыс. тонн, среднесуточная заправка топливом самолетов увеличилась на 15%, сообщает компания.
"Чемпионат мира по футболу — знаковое событие для нашей страны, и мы гордимся своим вкладом в качественное проведение турнира. В период соревнований количество рейсов, выполненных между российскими городами и на международных направлениях, существенно возросло", — сказал генеральный директор «Газпромнефть-Аэро» Владимир Егоров.
Специалисты компании заправляли рейсы в пяти международных аэропортах городов, принимавших матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России: Шереметьево (Москва), Пулково (Санкт-Петербург), Храброво (Калининград), Кольцово (Екатеринбург) и Саранск.
"Газпромнефть-Аэро" — дочернее предприятие компании «Газпром нефть». Операционную деятельность по заправке воздушных судов и реализации авиационного топлива «в крыло» компания ведет с 1 января 2008 года. На сегодняшний день компания обладает собственной сбытовой сетью, насчитывающей 46 топливозаправочных комплексов в России и Киргизии. Клиентами компании являются более 150 российских и иностранных авиакомпаний.