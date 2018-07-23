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РФ в январе-мае снизила экспорт калийных удобрений на 5,5%
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РФ в январе-мае снизила экспорт калийных удобрений на 5,5% 

Прайм 53 минуты назад
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Россия в январе-мае 2018 года сократила экспорт минеральных калийных удобрений на 5,5% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 605 миллионов долларов, следует из материалов Росстата.
За май объем экспорта составил 179 миллионов долларов, что на 17,6% больше показателя апреля.
Экспорт азотных удобрений по итогам пяти месяцев увеличился на 18,3%, составив 1,097 миллиарда долларов. В мае показатель составил 239 миллионов долларов (увеличение на 21,5% в месячном выражении).
Всего РФ в январе-мае экспортировала продукции химической промышленности на 10,726 миллиарда долларов, что в денежном выражении на 17% больше, чем годом ранее. В мае экспорт продукции химпрома увеличился на 5% по сравнению с апрелем и составил 2,285 миллиарда долларов.
Импорт в РФ продукции химической промышленности и каучука за пять месяцев увеличился на 18,9% — до 18,077 миллиарда долларов. В мае такой продукции в страну было ввезено на сумму 3,91 миллиарда долларов (рост на 1,9% к апрелю).
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