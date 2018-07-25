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Минспорт России будет сотрудничать с корпорацией по развитию малого и среднего бизнеса
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Минспорт России будет сотрудничать с корпорацией по развитию малого и среднего бизнеса 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министерство спорта России и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
Подписание соглашения прошло в Минспорте РФ. В церемонии приняли участие министр спорта Павел Колобков и генеральный директор корпорации МСП Александр Браверман.
"С представителями малого и среднего бизнеса мы планируем совершенствовать механизмы частных инвестиций в спорт. И прежде всего — в массовый спорт. Для нас это новое и интересное направление работы, с которым мы связываем большие ожидания по охвату этого сегмента", — сказал Колобков.
"Совместно с предпринимателями мы создадим рабочую группу, которая проанализирует имеющуюся ситуацию на рынке, проведем обучающие мероприятия в регионах, проработаем вопрос совершенствования законодательства в части поддержки малому и среднему бизнесу в сфере физической культуры и спорта", — добавил он.
Браверман заявил, что развитие малого и среднего бизнеса в области физической культуры и спорта является одной из важнейших задач, позволяющих в том числе обеспечить создание условий для вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом. «Для нас большая ответственность, спорт в нашей жизни занимает огромное место. Нам надо будет повлиять на продолжительность жизни наших граждан, для того, чтобы это было осуществимо, нам надо привлечь частную инициативу, а именно малый и средний бизнес. Малый бизнес в состоянии производить продукцию для спорта, высоких достижений в спорте и также в массовом секторе», — отметил Браверман.
Соглашение определяет порядок взаимодействия сторон в вопросах разработки механизмов поддержки малого и среднего бизнеса в спортивной отрасли, а также направления совместной работы по популяризации предпринимательства в сфере физической культуры и спорта, создания условий для занятий спортом для всех категорий населения.
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