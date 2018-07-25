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Корпорация МСП будет оказывать поддержку малому бизнесу в области спорта
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Корпорация МСП будет оказывать поддержку малому бизнесу в области спорта 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ГОСНОВОСТИ
Российские малые предприятия, работающие в области физической культуры и спорта, смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными по линии Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Соответствующее соглашение подписал глава Корпорации МСП Александр Браверман и министр спорта Павел Колобков.
"В рамках реализации основных положений соглашения стороны планируют создание механизмов финансовой поддержки для малых и средних компаний, реализующих проекты в области физической культуры и спорта. Речь идет, в частности, о разработке комплекса мер ("коробочного продукта"), в том числе с использованием линейки кредитно-гарантийной поддержки участников Национальной гарантийной системы", — говорится в сообщении.
Еще одно направление — содействие в участии таких предприятий в закупках крупнейших компаний с госучастием. Минспорта в свою очередь поучаствует в разработке «базы правовых решений для субъектов МСП» — типовых проблемных ситуаций (кейсов), возникающих при реализации бизнес-проектов, и решения этих проблем.
"В рамках взаимодействия стороны также планируют организовать совместную работу по информированию малых и средних компаний в сфере физической культуры и спорта о реализуемых мерах кредитно-гарантийной поддержки бизнеса, возможностях использования сервисов портала бизнес-навигатора МСП (www.smbn.ru)", — указывает корпорация.
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