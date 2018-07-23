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РНКБ выдал кредитов малому бизнесу в первом полугодии на 2,4 млрд руб
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РНКБ выдал кредитов малому бизнесу в первом полугодии на 2,4 млрд руб 

РИА Новости Крым 24 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. Крымский банк РНКБ в первом полугодии 2018 года предоставил более 1,5 тысяч кредитов малому бизнесу на общую сумму 2,4 миллиарда рублей — в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба банка.
В 2017 году банк выдал 1504 кредита малому бизнесу на три миллиарда рублей.
Также банк продолжает активно участвовать в государственных льготных программах кредитования для МСП, отметили в пресс-службе. Так, в рамках Программы льготного кредитования сельского хозяйства под 5% годовых в первом полугодии 2018 года предоставлено 45 кредитов на сумму 2,1 миллиарда рублей.
"Благодаря участию РНКБ в этой программе крымские сельскохозяйственные товаропроизводители смогли приобрести новую современную сельхозтехнику, реализовать проекты по строительству тепличных комплексов, получили доступ к краткосрочному финансированию для проведения весенне-полевых работ", — сообщили в банке.
В свою очередь, в рамках программы льготного кредитования приоритетных отраслей экономики под 6,5% годовых банк предоставил 54 кредита на сумму 1,6 миллиарда рублей. Наибольшим спросом данная программа пользуется у клиентов, реализующих проекты в сельском хозяйстве (41,5% от объема выдачи) и строительстве (33% от объема выдачи), добавили в пресс-службе.
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