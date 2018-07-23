РНКБ выдал кредитов малому бизнесу в первом полугодии на 2,4 млрд руб

В 2017 году банк выдал 1504 кредита малому бизнесу на три миллиарда рублей.

Также банк продолжает активно участвовать в государственных льготных программах кредитования для МСП, отметили в пресс-службе. Так, в рамках Программы льготного кредитования сельского хозяйства под 5% годовых в первом полугодии 2018 года предоставлено 45 кредитов на сумму 2,1 миллиарда рублей.

"Благодаря участию РНКБ в этой программе крымские сельскохозяйственные товаропроизводители смогли приобрести новую современную сельхозтехнику, реализовать проекты по строительству тепличных комплексов, получили доступ к краткосрочному финансированию для проведения весенне-полевых работ", — сообщили в банке.

В свою очередь, в рамках программы льготного кредитования приоритетных отраслей экономики под 6,5% годовых банк предоставил 54 кредита на сумму 1,6 миллиарда рублей. Наибольшим спросом данная программа пользуется у клиентов, реализующих проекты в сельском хозяйстве (41,5% от объема выдачи) и строительстве (33% от объема выдачи), добавили в пресс-службе.