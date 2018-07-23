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Акции «Русала» вновь интересны инвесторам
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Акции «Русала» вновь интересны инвесторам 

Банки Сегодня 53 минуты назад
Акции «Русала» вновь интересны инвесторамТакой скачок цены был вызван неожиданным заявлением Министра финансов Соединенных Штатов Америки Стивена Мнучина, который сообщил, что «Русал» может быть исключен из списка санкций. На данный момент комиссия рассматривает план, составленный компанией, по которому стороны могут прийти к взаимному согласию.
Примечательно то, что Стивен Мнучин заявил об этом еще в пятницу 20 июля, однако рынок отреагировал на его слова только в понедельник 23 июля. Помимо Мосбиржи, рост акций компании наблюдался и на Гонконгской фондовой бирже, где цена поднялась на 17%.
Санкции против компании «Русал» были введены вначале апреля текущего года, на основе «кремлевского списка», в который входил глава компании — Олег Дерипаска. После попадания в санкционный список, компания понесла большие убытки. Сам Олег Дерипаска был вынужден уйти из совета правления, и снизить свою долю в компании. Это главные условия, поставленные Соединенными Штатами, для снятия санкций с компании.
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