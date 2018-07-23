Акции «Русала» вновь интересны инвесторам

Акции «Русала» вновь интересны инвесторамТакой скачок цены был вызван неожиданным заявлением Министра финансов Соединенных Штатов Америки Стивена Мнучина , который сообщил, что «Русал» может быть исключен из списка санкций. На данный момент комиссия рассматривает план, составленный компанией, по которому стороны могут прийти к взаимному согласию.

Примечательно то, что Стивен Мнучин заявил об этом еще в пятницу 20 июля, однако рынок отреагировал на его слова только в понедельник 23 июля. Помимо Мосбиржи, рост акций компании наблюдался и на Гонконгской фондовой бирже, где цена поднялась на 17%.