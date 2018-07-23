Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров более чем на 11%

Российские авиакомпании в период с января по июнь текущего года нарастили перевозки пассажиров на 11,3%, до 51,446 млн человек. Об этом сообщается в материалах Росавиации.

Как стало известно, в июне авиакомпании увеличили перевозки на 10,4%, до 11,488 млн пассажиров.

Процент занятости пассажирских кресел в июне вырос на 0,7 п.п., до 85,7%, а процент коммерческой загрузки — на 1,6 п.п., до 72,8%.

Перевозки грузов и почты выросли на 2,7%, до 95,2 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании в период с января по июнь текущего года нарастили перевозки пассажиров на 11%, до 51,3 млн человек.