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В АТОР оценили ущерб клиентов «Натали Турс» более чем в 1 млрд рублей
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В АТОР оценили ущерб клиентов «Натали Турс» более чем в 1 млрд рублей 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ущерб клиентов компании "Натали Турс" может составить 1,183 млрд руб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Он подчеркнул, что до конца текущего года юрлица туроператора реализовали клиентам 14 тыс. путевок.
"Таким образом, по предварительной оценке, аннуляция туров "Натали Турс" может затронуть порядка 30,8 тыс. человек. Соответственно, объем ущерба может составить 1,183 млрд руб. (или почти $18,5 млн)", — сказал представитель.
Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что число клиентов "Натали Турс", которые не смогут воспользоваться оплаченными турами, может составить 25 тыс. человек.
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