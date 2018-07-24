Шесть тысяч клиентов «Натали Турс» потребовали вернуть им деньги

Почти шесть тысяч клиентов «Натали Турс» написали заявления на возврат денег по несостоявшимся турам. Напомним, 30 июня руководство компании объявило о финансовых проблемах. Спустя 5 дней началось аннулирование всех туров по 30 сентября 2018 года включительно.

Глава фирмы Владимир Воробьев предложил агентствам и их клиентам два варианта решения проблемы. Первый — это возврат денег, второй — предоставление туристических услуг в период с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020-го.

Если туроператор официально прекратит свою деятельность, клиентам придется обращаться в страховую компанию. «Сколько вы там сможете денег получить, я затрудняюсь сказать. Скорее всего, это будут не очень большие деньги», — заявил Воробьев.