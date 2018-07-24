Ещё
Шесть тысяч клиентов «Натали Турс» потребовали вернуть им деньги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шесть тысяч клиентов «Натали Турс» потребовали вернуть им деньги 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Российская Газета
Почти шесть тысяч клиентов «Натали Турс» написали заявления на возврат денег по несостоявшимся турам. Напомним, 30 июня руководство компании объявило о финансовых проблемах. Спустя 5 дней началось аннулирование всех туров по 30 сентября 2018 года включительно.
Глава фирмы Владимир Воробьев предложил агентствам и их клиентам два варианта решения проблемы. Первый — это возврат денег, второй — предоставление туристических услуг в период с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020-го.
Если туроператор официально прекратит свою деятельность, клиентам придется обращаться в страховую компанию. «Сколько вы там сможете денег получить, я затрудняюсь сказать. Скорее всего, это будут не очень большие деньги», — заявил Воробьев.
Дело в том, что финансовая ответственность «Натали Турс» застрахована на 150 миллионов рублей, а туров и билетов продано на 15 миллионов долларов. Юристы ожидают многочисленных судебных исков, пишет агентство «Интерфакс».
Российская Газета: последние новости
Кремль подготовился к новому саммиту Путина и Трампа Россияне оказались не готовы к пошлинам на зарубежные интернет‐покупки Собчак высмеяли за рекламу водородной воды
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну485
Названа «единственная» договоренность США и РФ
«Мы сливки сняли, дальше идти некуда»7
Дело о госизмене начинает разрастаться138
Россиян успокоили после скандала в «Роскосмосе»14
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение