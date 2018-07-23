На торгах до открытия рынка акции Tesla, Fiat и Halliburton подешевели

Investing.com — В понедельник в центре внимания фондовых рынков до начала торгов в США были акции следующих компаний.

К 15:07 МСК акции Tesla (NASDAQ:TSLA) подешевели на 3,74% после того, как The Wall Street Journal сообщила о том, что компания попросила поставщиков вернуть часть средств, которые она заплатила с 2016 года. Газета сообщает о том, что Tesla назвала данный возврат средств жизненно важным и таким, который станет инвестицией поставщиков в автопроизводителя, что поспособствует длительному сотрудничеству компаний.

Акции Hasbro (NASDAQ:HAS) повысились на 8,60% после того, как прибыль этой компании на акцию и выручка за квартал превысили прогнозы аналитиков.

Акции Halliburton (NYSE:HAL) подешевели на 1,75% несмотря на то, что прибыль на акцию за квартал этой компании совпала с прогнозами экспертов.

Акции Fiat Chrysler (NYSE:FCAU) просели на 2,28% после того, как руководитель подразделения Jeep Майк Мэнли заменил на посту генерального директора Серджио Маркионне, который не смог выполнять свои обязанности по состоянию здоровья из-за осложнений после операции.

Курс акций Papa John's International (NASDAQ:PZZA) упал на 6,11% после того, как совет директоров одобрил временный план по правам акционеров, чтобы снизить вероятность недружественного поглощения. На это решение совет директоров пошел, чтобы разорвать связи с основателем компании Джоном Шнаттером из-за его расистских высказываний во время недавнего сеанса открытой конференц-связи.

Акции Jd.Com (NASDAQ:JD) повысились на 0,73% после того, как ее генеральный директор Ричард Лю заявил в интервью газете Handelsblatt , что компания готова выйти на европейский рынок и откроет свой офис в Германии до конца этого года.

Акции LifePoint Health (NASDAQ:LPNT) взлетели на 33,82% после сообщения о ее слиянии с RCCH HealthCare Partners, которая принадлежит фондам, аффилированным с Apollo Global Management. В результате сделки акционеры LifePoint Health получат по $65 за акцию. Сумма сделки составит $5,6 млрд

Акции Syntel (NASDAQ:SYNT) повысились на 3,63% после сообщения о том, что она будет продана Atos по цене $41 за акцию наличными средствами. Сумма сделки составит $3,57 млрд, включая чистый долг Syntel.