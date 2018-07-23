«Роснефть» требует 89 млрд рублей с партнёров 

«Роснефть» подала иск к партнёрам международного нефтегазового проекта «Сахалин-1». Энергетическая компания считает неосновательными обогащения и проценты за пользование чужими деньгами.
«Роснефть» намерена взыскать 89 млрд рублей, сообщает арбитражный суд Сахалинской области. Слушания по делу должны пройти 10 сентября.
Ранее News.ru писал о том, что главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил о планах корпорации создать сеть автозаправочных станций в Европе. Это связано с подписанием немецкой «дочкой» корпорации Rosneft Deutschland крупных контрактов с АЗС. Начиная с 2019 года «Роснефть» станет третьим по величине игроком на немецком рынке нефтепереработки.