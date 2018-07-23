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«Газпром» приступил к прибрежным работам по «Турецкому потоку»
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«Газпром» приступил к прибрежным работам по «Турецкому потоку» 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. South Stream Transport B. V. (дочернее предприятие "Газпрома", отвечающее за реализацию «Турецкого потока») начал работы в прибрежной части Турции вблизи поселка Кыйыкей в рамках строительства морского газопровода «Турецкий поток», говорится в релизе компании.
"В воскресенье 22 июля в прибрежной зоне вблизи турецкого поселка Кыйыкей были начаты работы в рамках строительства морского газопровода «Турецкий поток». Работы на прибрежном участке Турции включают в себя подготовку траншей протяженностью около 2,4 километра от берега в сторону моря для заглубления трубопровода, чтобы обеспечить защиту от воздействия волн и рыболовного промысла", — говорится в сообщении.
Ожидается, что работы на участке берегового пересечения займут от четырех до восьми недель.
При этом, согласно утвержденной в сентябре «Оценке воздействия проекта на окружающую среду» (ОВОС), проведенной независимыми экспертами, работы в прибрежной зоне окажут временное незначительное воздействие на рыболовную отрасль на небольших участках. В связи с этим South Stream Transport обсуждает с местными рыбаками формат компенсации потенциального снижения дохода от рыбной ловли в период проведения прибрежных работ. «Такая схема реализуется в рамках комплекса мер по смягчению воздействия проекта на местное население», — сообщает компания.
"Параллельно судно Pioneering Spirit в высоком темпе продолжает морскую укладку второй нитки, возобновленную 26 июня. Работы по строительству технологических объектов берегового примыкания в России рядом с городом Анапа подходят к концу и будут полностью закончены в 2018 году", — также отмечается в релизе.
Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).
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