Чистый убыток Hasbro в I полугодии составил $52 млн против прибыли год назад

МОСКВА , 23 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток одной из крупнейших компаний по производству игрушек — Hasbro — по итогам первого полугодия 2018 года составил 52 миллиона долларов против прибыли в 136 миллионов долларов в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию составил 0,42 доллара против прибыли в 1,07 доллара за акцию за аналогичный период 2017 года. Чистая выручка достигла 1,621 миллиарда долларов, что на 11% меньше в годовом выражении.

Во втором квартале чистая прибыль Hasbro составила 60 миллионов долларов, что на 10,4% меньше, чем во втором квартале 2017 года. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,48 доллара против 0,53 доллара за аналогичный период прошлого года. Эксперты ожидали показатель на уровне 0,29 доллара. Выручка компании снизилась на 7,1%, до 904 миллионов долларов.

В релизе отмечено, что на результаты Hasbro продолжает оказывать влияние ликвидация крупнейшей американской сети детских магазинов Toys R Us. По словам главного финансового директора компании Деборы Томас (Deborah Thomas), которые приводятся в релизе, несмотря на рыночную дестабилизацию глобальные команды Hasbro продемонстрировали хорошие результаты.