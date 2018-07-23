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Чистый убыток Hasbro в I полугодии составил $52 млн против прибыли год назад
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Чистый убыток Hasbro в I полугодии составил $52 млн против прибыли год назад 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток одной из крупнейших компаний по производству игрушек — Hasbro — по итогам первого полугодия 2018 года составил 52 миллиона долларов против прибыли в 136 миллионов долларов в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчетности компании.
Разводненный убыток на акцию составил 0,42 доллара против прибыли в 1,07 доллара за акцию за аналогичный период 2017 года. Чистая выручка достигла 1,621 миллиарда долларов, что на 11% меньше в годовом выражении.
Во втором квартале чистая прибыль Hasbro составила 60 миллионов долларов, что на 10,4% меньше, чем во втором квартале 2017 года. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,48 доллара против 0,53 доллара за аналогичный период прошлого года. Эксперты ожидали показатель на уровне 0,29 доллара. Выручка компании снизилась на 7,1%, до 904 миллионов долларов.
В релизе отмечено, что на результаты Hasbro продолжает оказывать влияние ликвидация крупнейшей американской сети детских магазинов Toys R Us. По словам главного финансового директора компании Деборы Томас (Deborah Thomas), которые приводятся в релизе, несмотря на рыночную дестабилизацию глобальные команды Hasbro продемонстрировали хорошие результаты.
Компания Hasbro — одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся производством игрушек и настольных игр. Hasbro принадлежит ряд брендов в области выпуска игрушек, среди которых Army Ants, Littlest Pet Shop, Mr. Potato Head, My Little Pony, Pokemon, Star Wars, Transformers. Основана в 1923 году, штаб-квартира расположена в городе Потакет, штат Род-Айленд.
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