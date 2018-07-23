Ещё
ВТБ финансирует строительство крупнейшего ТРЦ на Дальнем Востоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВТБ финансирует строительство крупнейшего ТРЦ на Дальнем Востоке 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
ВТБ открыл группе компаний «Невада Групп» кредитную линию в размере 3,3 млрд рублей сроком на семь лет. Заемные средства предоставляются на строительство торгово-развлекательного комплекса в Хабаровске.
ТРК «Броско Молл» площадью 80 тыс. м2 станет крупнейшим на Дальнем Востоке. Он будет включать 150 магазинов, фудкорт, кинотеатр с первым в регионе залом IMAX.
«ВТБ активно поддерживает проекты развития предприятий оптово-розничной торговли в регионах. «Невада Групп» — один из ведущих ретейлеров Дальнего Востока. Мы сотрудничаем с предприятием в рамках зарплатного проекта, также предоставляем расчетное обслуживание, эквайринг. Уверен, что с нашей поддержкой компания сможет успешно реализовать и свои амбициозные инвестиционные планы по развитию городской инфраструктуры в Хабаровске», — прокомментировал руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.
АиФ Владимир: последние новости
В первом полугодии объем сборов ВТБ Страхование жизни увеличился на 75% ВТБ кредитует ГК «Строительный двор» на сумму 1 млрд рублей ВТБ продлил время приема внутренних платежей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину45
Россияне взбунтовались из-за нового налога87
Дачники будут жить по новым правилам133
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор361
Украина приготовилась перехватывать российские корабли89
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение