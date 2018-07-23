«Роскосмос» попросил СП о новой проверке

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«Роскосмос» попросил Счетную палату о новой проверке 

Ведомости 46 минут назад
Фото: ТАСС
«Роскосмос» попросил Счетную палату вновь прийти с проверкой в госкорпорацию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
«Мы планируем работать совместно. Проверка возможна в ближайшее время. Нам важен профессиональный опыт и рекомендации Счетной палаты», — уточнил собеседник агентства.
Представитель Счетной палаты, в свою очередь, сообщил, что аудиторы получили запрос госкорпорации и рассматривают его.
Собеседник «Интерфакса» напомнил, что у аудиторов есть утвержденный план проверок, и включение дополнительных пунктов рассматривается отдельно, исходя из их целесообразности.
Ранее Счетная палата сообщила о нарушения в «Роскосмосе» на 760 млрд руб. Кроме того, Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) по делу о госизмене. Позже директор аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон подал в связи с ними в отставку.
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