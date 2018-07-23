«Роскосмос» попросил СП о новой проверке

«Роскосмос» попросил Счетную палату о новой проверке

«Роскосмос» попросил Счетную палату вновь прийти с проверкой в госкорпорацию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

«Мы планируем работать совместно. Проверка возможна в ближайшее время. Нам важен профессиональный опыт и рекомендации Счетной палаты», — уточнил собеседник агентства.

Представитель Счетной палаты, в свою очередь, сообщил, что аудиторы получили запрос госкорпорации и рассматривают его.