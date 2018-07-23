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ЦБ не назвал Минфину причину продажи американских гособлигаций
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ЦБ не назвал Минфину причину продажи американских гособлигаций 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Замглавы Минфина Сергей Сторчак заявил, что Банк России не стал объяснять Минфину причины сокращения вложений в американские гособлигации. Об этом сообщает РИА «Новости».
Замглавы ведомства попросили прокомментировать сокращение Россией вложений в американские гособлигации.
"Это надо ЦБ спрашивать. Я тоже у (первого зампреда ЦБ Ксении) Юдаевой пытался узнать, но она говорит, что мы не комментируем. Это зона ответственности Центрального банка", — ответил Сторчак.
Ранее сообщалось, что Россия выпала из списка крупнейших держателей казначейских бумаг Соединенных Штатов.
Отмечается, что Россия сбросила по меньшей мере треть имевшихся у нее американских государственных облигаций.
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