ЦБ не назвал Минфину причину продажи американских гособлигаций

Замглавы ведомства попросили прокомментировать сокращение Россией вложений в американские гособлигации.

"Это надо ЦБ спрашивать. Я тоже у (первого зампреда ЦБ Ксении) Юдаевой пытался узнать, но она говорит, что мы не комментируем. Это зона ответственности Центрального банка", — ответил Сторчак.

Ранее сообщалось, что Россия выпала из списка крупнейших держателей казначейских бумаг Соединенных Штатов

Отмечается, что Россия сбросила по меньшей мере треть имевшихся у нее американских государственных облигаций.