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«ВТБ Капитал» выбран генагентом для размещения облигаций Новосибирской области
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«ВТБ Капитал» выбран генагентом для размещения облигаций Новосибирской области 

sibnovosti.ru 36 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
Комиссия по отбору агента по размещению облигаций определила финансовую организацию для оказания услуг по размещению ценных бумаг Новосибирской области в 2018-2020 годах. Итоги работы комиссии опубликованы на сайте регионального Министерства финансов и налоговой политики.
Заявки на участие в отборе предоставили пять организаций: АО «ВТБ Капитал», АО «Газпромбанк», ПАО «Совкомбанк», АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Промсвязьбанк». Последний предложил самое низкое собственное вознаграждение из всех претендентов. Банк был готов провести все процедуры за 1 руб.
«При рассмотрении документов комиссия принимала во внимание опыт размещения ценных бумаг государственного и муниципального сектора на российском рынке капитала, деловую репутацию, позиции компании на российском рынке», — говорится в сообщении.
Деловая репутация «Промсвязьбанка» была оценена в ноль баллов. Максимально возможный балл в этой графе эксперты дали «ВТБ Капитал» и «Газпромбанку». Также «Промсвязьбанк», как следует из сообщения, почти не имеет опыта размещения ценных бумаг на рынке (указан только один случай работы в этой сфере). Напомним, в декабре 2017 года Центробанк утвердил план своего участия «в осуществлении мер по предупреждению банкротства» «Промсвязьбанка».
В итоге генеральным агентом для размещения облигаций Новосибирской области было выбрано АО «ВТБ Капитал». Бюджету региона услуги организации обойдутся в 22,5 млн руб.
На сайте Минфина Новосибирской области указывается, что в обращении находятся облигации региона четырех выпусков с погашением в 2018-2022 годах. На 1 июля 2018 года госдолг области по ценным бумагам составлял 15,1 млрд руб.
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