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ВТБ выделил 3,3 млрд рублей на строительство крупного ТЦ в Хабаровске
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ВТБ выделил 3,3 млрд рублей на строительство крупного ТЦ в Хабаровске 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 23 июл — РИА Недвижимость. ВТБ открыл группе компаний «Невада групп» семилетнюю кредитную линию в размере 3,3 миллиарда рублей для строительства торгово-развлекательного комплекса в Хабаровске, сообщила пресс-служба банка.
"ТРК «Броско молл» площадью 80 тысяч квадратных метров станет крупнейшим на Дальнем Востоке. Он будет включать 150 магазинов, фудкорт, кинотеатр с первым в регионе залом IMAX", — говорится в сообщении банка.
"Невада групп" — крупный дистрибьютор продуктов питания на Дальнем Востоке. Компания работает в семи регионах. Розничное направление группы представлено тремя торговыми сетями: сеть минимаркетов «РазДва», супермаркетов «Наш универсам» и гипермаркетов «Самбери».
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