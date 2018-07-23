ВТБ выделил 3,3 млрд рублей на строительство крупного ТЦ в Хабаровске

МОСКВА , 23 июл — РИА Недвижимость. ВТБ открыл группе компаний «Невада групп» семилетнюю кредитную линию в размере 3,3 миллиарда рублей для строительства торгово-развлекательного комплекса в Хабаровске , сообщила пресс-служба банка.

"ТРК «Броско молл» площадью 80 тысяч квадратных метров станет крупнейшим на Дальнем Востоке. Он будет включать 150 магазинов, фудкорт, кинотеатр с первым в регионе залом IMAX", — говорится в сообщении банка.

"Невада групп" — крупный дистрибьютор продуктов питания на Дальнем Востоке. Компания работает в семи регионах. Розничное направление группы представлено тремя торговыми сетями: сеть минимаркетов «РазДва», супермаркетов «Наш универсам» и гипермаркетов «Самбери».