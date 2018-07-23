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Фондовый рынок РФ ушёл в отрыв
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Фондовый рынок РФ ушёл в отрыв 

News.ru 30 минут назад
Российские фондовые площадки торгуются в отрыве от иностранных рынков, где преобладают медвежьи настроения из-за продолжения провокаций и вербальных интервенций Дональда Трампа, который продолжает обмениваться угрозами с Китаем и обостряет ситуацию с Ираном. Индекс МосБиржи после пяти сессий снижения растет на 0,64%, а РТС повышается на 1,4%.
Рубль уверенно восстанавливается, вернув доллар в район отметки 63 рублей, отмечает аналитик «ИнстаФорекc» Игорь Ковалёв.
На рынке РФ заряд бодрости привнесла локальная история с РУСАЛом, у которого, по словам министра торговли США, появился шанс избавиться от санкций. Инвесторы восприняли это заявление как сигнал к смягчению санкционной риторики Вашингтона в отношении России и ринулись покупать бумаги. Безусловным лидером роста стали бумаги РУСАЛа, которые утром подскочили на 17%, а после полудня дорожают на 14,75%.
Неплохим спросом пользуются акции Сбербанка, которые повышаются на 2,2%. Ранее бумаги банка попали под агрессивные распродажи на фоне ослабления рубля, который падал к месячным минимумам на прошлой неделе. Теперь подешевевшие акции привлекли покупателей, воодушевленных общим улучшением настроя инвесторов на рынке РФ и отскоком рубля от минимумов.
До конца дня отечественные бумаги будут отыгрывать позитивные сигналы из США, однако если внешний фон не улучшится, локального запала, не подкрепленного подробностями от американского Минфина, сойдет на нет. Впрочем, пока дополнительную поддержку наши активы получают со стороны сырьевых площадок, где Brent привлекла покупки и стремится к отметке $75.
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