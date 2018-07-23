НПЗ «Газпром нефти» в Москве и Омске увеличили объемы переработки нефти

Основной рост произведенной продукции при этом пришелся на дизельное топливо и высокооктановые бензины Евро-5, суммарное производство которых возросло на 13,6% (до 4,29 миллиона тонн) и 12,5% (до 3,52 миллиона тонн) соответственно, отмечает компания.

Также Омский и Московский НПЗ по итогам первого полугодия обеспечили рост глубины переработки на 1,6 процентного пункта и 2,4 процентного пункта — до 92,4% и 83,8% соответственно.

"Продолжение программы модернизации собственных российских НПЗ «Газпром нефти» позволит достичь к 2020 году выхода светлых нефтепродуктов на уровне не менее 80% и глубины переработки не менее 95%. Кроме того, разрабатываемая нами единая цифровая платформа управления производством, логистикой и сбытом обеспечит дальнейший рост эффективности всей цепочки создания стоимости", — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолия Чернера

"Газпром нефть" проводит масштабную программу модернизации Омского и Московского НПЗ, с совокупным объемом инвестиций более 550 миллиардов рублей. В рамках первого этапа модернизации были построены и реконструированы ключевые технологические установки, позволившие предприятиям полностью перейти на выпуск моторного топлива стандарта Евро-5. В настоящий момент продолжается реализация второго этапа программы модернизации, направленной на увеличение глубины переработки нефти и выработки светлых нефтепродуктов.