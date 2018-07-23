«Газпром нефть» в 2018 году увеличила производство моторного топлива

По итогам первого полугодия 2018 года собственные нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» — Омский и Московский — повысили объем переработки на 11% до 15,20 млн тонн нефти. Основной рост пришелся на дизельное топливо и высокооктановые бензины Евро-5, суммарное производство которых возросло на 13,6% (до 4,29 млн тонн) и 12,5% (до 3,52 млн тонн) — соответственно. Рост выпуска маржинальной продукции обеспечили проекты программы модернизации Омского и Московского НПЗ, которую продолжает «Газпром нефть».

Перерабатывающие предприятия также увеличили совокупный выпуск судового топлива на 12% до 1,24 млн тонн и авиационного керосина — на 6,4% до 1,15 млн тонн. Производство товарных дорожных и строительных битумов возросло на 29% до 882 тыс. тонн. Сохранилась тенденция на снижение выпуска мазута, который остался практически на уровне первого полугодия 2017 года при существенном росте объема переработки. По итогам первого полугодия 2018 года Омский и Московский НПЗ обеспечили рост глубины переработки на 1,6 п.п. и 2,4 п.п — до 92,4% и 83,8% соответственно.

«Рост эффективности производства — это результат программы модернизации НПЗ, внедрения современных цифровых систем повышения эффективности, развития профессиональных компетенций сотрудников. Продолжение программы модернизации собственных российских НПЗ «Газпром нефти» позволит достичь к 2020 году выхода светлых нефтепродуктов на уровне не менее 80% и глубины переработки не менее 95%. Кроме того, разрабатываемая нами единая цифровая платформа управления производством, логистикой и сбытом обеспечит дальнейший рост эффективности всей цепочки создания стоимости», — сообщил заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер

Напомним, «Газпром нефть» проводит масштабную программу модернизации Омского и Московского НПЗ, совокупным объемом инвестиций более 550 млрд рублей. В рамках первого этапа модернизации были построены и реконструированы ключевые технологические установки, позволившие предприятиям полностью перейти на выпуск моторных топлив Евро-5, существенно повысив энергоэффективность и экологичность производства. Сейчас продолжается реализация второго этапа программы модернизации, в результате которого глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня лучших мировых показателей.